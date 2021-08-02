القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع ”مستقبل...

استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية عملاقة، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفداً من طلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات للمشروع القومى "مستقبل مصر".

بدأت الزيارة بشرح عن أهمية ودور المشروع فى تنمية المجال الزراعى المصرى كما إستمع الطلاب لشرحاً تناول عدد من أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، أعقبه قيام الطلاب بجولة تفقدية للمشروع وذلك لمتابعة جميع مراحل التنفيذ وأعمال التطوير التى شهدها خلال الفترة الأخيرة، ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجى مميز فضلا ًعن موقعه القريب من موانئ التصدير والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية مما سيتيح إمكانية التسويق للمنتجات الزراعية على مستوى واسع وتعزيز الإنتاج الزراعى المصرى.

ويعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية فى مجال إستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى والتى من شأنها تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة , والذى روعى فى تنفيذه إستخدام أحدث النظم الزراعية وتكنولوجيا الرى الحديثة والمتطورة بالعالم ، كما يهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لسد الفجوة الغذائية بالسوق المحلى وتقليل إستيراد المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها من الخارج فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى.

وتأتى تلك الزيارة تأكيداً على دور القوات المسلحة فى التعريف بما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية عملاقة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والتى من شأنها خدمة الإقتصاد القومى المصرى.