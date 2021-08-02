شعراوى يتابع مع محافظ القاهرة مستجدات منظومة المخلفات

جدة - نرمين السيد - التقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية.





حرص وزير التنمية المحلية، فى بداية اللقاء، على متابعة جهود محافظة القاهرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الوزارة والمحافظة للإجراءات التي قامت بها شركتى "انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات، و"ارتقاء" للخدمات المتكاملة والمخلفات فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة الشوارع والمرافق العامة طبقًا للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين لتقديم تلك الخدمات فى المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وأكد الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالقاهرة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس على أرض الواقع فى تلك الخدمة، فى ظل الدعم الذى تقدمه الدولة للمنظومة الجديدة للمخلفات، لافتًا إلى ضرورة التواصل المستمر وتقديم كل الدعم لشركات القطاع الخاص العاملة فى منظومة المخلفات بالقاهرة.

من جهته، أكد خالد عبدالعال أنه وجه هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بتقديم كل الدعم والمساندة للشركتين لتحقيق النجاح للجميع لإعادة الشكل الحضارى والحمالى للعاصمة، مشيرًا إلى التوجيهات التى أصدرها لرؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع الشركتين خلال عملها فى الأحياء التابعة للمنطقتين الشرقية والغربية وعددها 18 حيًا وتذليل أى عقبات تواجههم على أرض الواقع لإنجاح المنظومة بإعتبارهم شركات القطاع الخاصة شريكة مع الدولة فى تنفيذ هذه المهمة الوطنية بما يحقق رضا المواطن.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل فى رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.. كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة فى رفع الاشغالات وإعادة الإنضباط لشوارع القاهرة بما يحقق سيولة فى حركة المواطنين والمرور بجميع أحياء العاصمة.

وأشار المحافظ إلى الحملات المستمرة التى يقوم بها نواب مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة فى الأحياء وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه شعراوى بضرورة استمرار الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لرفع أى إشغالات أو مخالفات والتواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء للتواصل بصورة مستمرة مع المواطنين للإستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها خصوصًا رفع المخلفات أو القمامة أولاً بأول من الشوارع ومواجهة أى مخالفات على الفور.