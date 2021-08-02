فروع الكلية الإكليريكية تعقد حلقة نقاشية حول قضايا التعليم

جدة - نرمين السيد - عقدت اليوم الإثنين، حلقة نقاشية بدير مارمينا الأثرى، فى إبيار، وذلك بدعوة من الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، ومدير كلية القديس بولس الرسول اللاهوتية بطنطا، وبحضور وكلاء وممثلى فروع الكلية الإكليريكية فى طنطا، وشبين الكوم، وبورسعيد، والمنيا، والبلينا، والأقصر.





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