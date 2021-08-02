عملاء بنك مصر: فائدة حساب التوفير قليلة من Banque Misr

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يبحث عدد من عملاء بنك مصر هذه الفترة عن فائدة بنك مصر على حساب التوفير 2020 في Banque Misr وذلك في شهر أغسطس 2021 حيث كانت فائدة بنك مصر على حساب التوفير 2020 العام الماضي قليلة ويريدون أن تزيد هذا العام الجاري بسبب ضغوطات الحياة الكثيرة ، ولهذا ننشر تفاصيل فائدة بنك مصر على حساب التوفير 2020 .
دوت الخليج
فائدة بنك مصر على حساب التوفير 2020
فائدة بنك مصر على حساب التوفير 2020 كانت من 1500 جنيه وحتى 5 آلاف جنيها، وتبلغ نسبة الفائدة عليها نحو 3% شهريا وكان هناك أيضًا فائدة بنك مصر على حساب التوفير 2020 من 5 آلاف جنيها وحتى 50 ألف جنيها، وتبلغ نسبة الفائدة من بنك مصر عليها نحو 3.25% شهريا ومن 50 ألف جنيها وحتى 250 ألف جنيها، وتبلغ نسبة فائدة بنك مصر على حساب التوفير 2020 عليها نحو 3.75% شهريا.
فائدة بنك مصر على حساب التوفير
250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، تبلغ نسبة فائدة بنك مصر على حساب التوفير عليها نحو 4.25% شهريا أكثر من 500 ألف جنيها، وتبلغ نسبة الفائدة عليها نحو 4.75% شهريا
ارقام خدمة عملاء بنك مصر
هو رقم الموحد المختصر (19888)، وبسعر المكالمة العادية طوال أيام الأسبوع (7×24).
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