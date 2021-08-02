/643403/عودة-الأمل-للفراعنة-مهاب-مهيمن-يتأهل-إلى-نصف-نهائي-منافسات-الغطس-بأولمبياد-طوكيو-2020

نجح مهاب مهيمن، في التأهل إلى نصف نهائي منافسات الغطس لسباق فردي رجال من 3 متر سلم متحرك، في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

مهاب مهيمن يتأهل إلى نصف نهائي منافسات الغطس

احتل مهاب مهيمن المركز الـ 12، من أصل 29 لاعب في التصفيات التمهيدية لسباق لمنافسات الغطس، في سباق فردي رجال 3 متر سلم متحرك بأولمبياد طويكو 2020، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وتمكن مهاب مهيمن من تجميع 422.75 نقطة، من 6 غطسات خاضهم.

وجمع في الغطسة الأولى 77.5 نقطة، وحصل على المركز الرابع.

وفي الغطسة الثانية وصل إلى 143.8 نقطة، وجاء في المركز الخامس.

واحتل المركز السادس في الجولة الثالثة، بعدما جمع 223 نقطة.

وتراجع في الغطسة الرابعة، بعدما احتل المركز العاشر، ووصل إلى 277.25 نقطة.

وأنهى الغطسة الخامسة في المركز الـ 12، ووصل إلى 346.25 نقطة.

وأخيرا، أنهى مهاب مهيمن المنافسات في المركز الـ12، عندما وصل إلى 422.75 نقطة.

ويقام الدور نصف النهائي من منافسات الغطس، بين 18 لاعب، ويتأهل منهم 12 لاعب إلى النهائي.

ومن المقرر أن يلعب مهاب مهيمن منافسات نصف النهائي، غدا الثلاثاءـ في تمام الساعة الثالثة فجرا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.