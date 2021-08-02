لتصل إلى 198.9 مليون حالة عالميا.. إجمالي إصابات كورونا ترتفع مرة أخرى

/643399/لتصل-إلى-1989-مليون-حالة-عالميا-إجمالي-إصابات-كورونا-ترتفع-مرة-أخرى

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، 198973312 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4239692 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي من الفيروس إلى 179595844حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2099 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة «مكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 1219 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 201002 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2099 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 6740 إصابة جديدة بالفيروس و128حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2854992 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 241034 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسجلت إيطاليا، أمس الأحد، 5321 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى4355348 حالة ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 128068 حالة.

وسجلت السلطات الفرنسية، 19600 إصابة جديدة و18 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 6146619 حالة، فيما وصل إجمالي الوفَيات إلى 111916 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في قبرص إلى 102223 حالة وفي قبرص، سجلت السلطات، 277 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل حصيلة الإصابات في البلاد 102223 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 422 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت البلاد، 37284 إصابة جديدة بالفيروس، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3409658 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 94119 حالة.

وفي أستراليا، قررت السلطات، تمديد الإغلاق العام حتى 8 أغسطس الجاري في مدينة «بريزبان» ومحيطها لاحتواء تفشي سلالة «دلتا» الهندية. وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق مساء غدا الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي ألمانيا، تعتزم السلطات، بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية معززة من لقاحات كورونا اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، مع تزايد المخاوف من سلالة «دلتا» الهندية.