سبتمبر المقبل..عرض مسرحية «أحدب نوتردام» لناصر عبد المنعم على مسرح الطليعة

/643398/سبتمبر-المقبلعرض-مسرحية-أحدب-نوتردام-لناصر-عبد-المنعم-على-مسرح-الطليعة

يستعد المخرج ناصر عبد المنعم لعرض مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «أحدب نوتردام» على مسرح الطليعة في أوائل سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من البروفات التي يجريها خلال الفترة الحالية.

دوت الخليج يكشف موعد عرض مسرحية «أحدب نوتردام» على مسرح الطليعة

واقتبست مسرحية «أحدب نوتردام» من روايةلفيكتور هوجو تحمل نفس الإسم، وتدور أحداثه فى بلدة نوتردام التى يعيش بها الأحدب ، ليناقش من خلاله فكرة الجمال الحقيقى، ومن المقرر عرضها على مسلاح الطليعه خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسرحية «أحدب نوتردام»

ويشارك في بطولة مسرحية «أحدب نوتردام» كلا من محمد الشرشابى، ياسر عزت، سمر علام، هانى عبد المعتمد، ماهر محمود ومجموعة من الشباب، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور وملابس هبة عبد الحميد، موسيقى إبراهيم سعيد، صياغة درامية محمود جمال، مساعد مخرج محمد عبد التواب، مخرج منفذ حنان مهدى.

إيناس عبد الدايم في بروفات «أحدب نوتردام»

الجدير بالذكر أنه، شهد العديد من الشخصيات الهامة في مصر بروفات مسرحية «أحدب نوتردام» على رأسهم لدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وكان فى استقبالهم الفنان ناصر عبد المنعم مخرج العرض.

«أحدب نوتردام» من رواية إلى فيلم سينمائي مصري

لم تكن هذه المرة الأولى لتحويل رواية «أحدب نوتردام» لفيكتور هوجو لعمل فني، اذ اقتبس الفنان فؤاد المهندس فكرة فيلمه الجديد «سفاح النساء» من نفس الرواية، ودارت أحداث الفيلم حول محسن الذي يجسده الفنان فؤاد المهندس، صحفي في مجلة الجريمة والعقاب، يؤمن بالمثل العليا ولكن مدير المجلة يؤمن بنشر الفضائح ومذكرات المجرمين لزيادة انتشار المجلة وزيادة مبيعاتها، يظهر فجأة سفاح خطير يقوم باختطاف وقتل الفتيات الجميلات، يقوم محسن بالاشتراك مع خطيبته التي تجسدها شويكار، في الإدعاء بأنه هو السفاح الذي يبحث عنه الجميع وذلك لكي يلمع اسمه في عالم الصحافة ويتبوء مكانة كبيرة، وكانت الخطة أن يوهم الشرطة بأنه قد قتل خطيبته ودفنها في الحديقة ثم تظهر خطيبته وتعلن براءته.