رسميا.. سما أحمد تودع منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو 2020

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ودعت سما أحمد منافسات 200 متر كانوي-كاياك، لسباق التجديف، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

سما أحمد تودع منافسات الكانوي -كاياك

فشلت سما أحمد، في التأهل إلى الدور نصف النهائي، في منافسات 200 متر كانوي-كاياك، لسباق التجديف.

وجاءت سما أحمد في المركز السابع في تصفيتها، بعدما استغرقت زمن قدره 47.2 ثانية، لتتحول إلى تصفية أخرى لبلوغ نصف النهائي، ولكن احتلت المركز السابع بزمن 47.8 ثواني وبفارق 6 ثوان عن المركز الأول.

وبتلك النتائج ودعت سما أحمد المنافسات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، إلى الدور صف النهائي مباشرة.

عودة المنتخب الأولمبي

عادت بعثة المنتخب الأولمبي إلى القاهرة بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.