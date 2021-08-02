مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بطريق أسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 3 أخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوى الشرقى، عند نقطة الكيلو 20 بالقرب من صنية أسيوط، تم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث تم نقل المصابين مستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 4 في حادث بطريق أسيوط

تفاصيل الحادث

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود جثة ومصابين، وجار فع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

أسماء المصابين

وبالفحص أتضح من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط تأمين الطرق وضباط إدارة مرور سوهاج بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 20 ، إتجاه سوهاج بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل نتج عن الحادث إصابة «حسن . م »، 19 عامًا، بجرح بالرأس وإصابة « كريم . م . ج » 18 عامًا بإشتباه بكسر في الضلوع وإصابة " أشرف . ج . م " 20 سنه بإشتباه كسر بالذراع الأيسر و" وفاة أنس محمد محمود " 17 سنة تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم نقل الجثة لمستشفى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وجار رفع الأثار الخاصة به وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.