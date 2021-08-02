في 3 أسابيع فقط..فيلم «Black Widow» يحقق 332 مليون دولار

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استطاع فيلم «Black Widow» للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون أن يحقق رقمًا قياسيًا خلا فترة عرضه في السينمات حول العالم، ووصل الى ملايين الدولارات في أسابيع قليله.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «Black Widow» بعد 3 أسابيع

حاز فيلم «Black widow» على ايرادات بلغت 332 مليون دولار بدور العرض اذ حقق في الولايات المتحدة الأمريكية 162 مليونا و574 ألف دولار، بينما جني في دور العرض حول العالم ما يقرب من 160 مليونًا و100 ألف دولار في دور العالم، وذلك بعد طرحه مساء يوم الجمعة الموافق 9 من شهر يوليو الحالي.

عرض فيلم «Black widow» في مصر

وكان قد عرض فيلم «Black Widow» بدور العرض المصرية في يوم الأربعاء ال الموافق 7 من شهر يوليو، وتعد هذه هي المرة السابعة في الفيلم الجديد التي ستلعب فيها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون دور "الأرملة السوداء" بعد سلسلة من الأعمال خلال السنوات الماضية حققت فيها نجاحات كبيرة.

تفاصيل فيلم Black window

وتدور الأحداث في فيلم «فرع» الجديد خلال فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف المعروفة لدى الجميع باﻷرملة السوداء في مهمة جديدة بروسيا.

والفيلم من بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون وفلورنس بوج وديفيد هاربر وريتشل وايز ووت فاجبينلي وراي وينستو، ومن تأليف ديفيد هايتر ومن إخراج كيت شورتلاند، وكان مقرر أن يطلق الفيلم خلال الفترة الماضية ولكن تأجل بسبب وقرر عرض الفيلم خلال الشهر الجاري.

فرقة جاوي تشارك في فيلم «Black widow» بأغنية عربية

وانضمت فرقة جاوي إلى صناع فيلم «Black widow» اذ وضعت لمستها الغنائية خلال أحداثه من خلال تقديمها أغنيتها الشهيرة "عطشان يا زينة"، لتكون بذلك أول فرقة غنائية مصرية وعربية تغني في فيلم عالمي لشركة مارفل Marvel للأفلام السينمائية التابعة لشركة ديزني العالمية، وتكون أولى خطوات فرقة جاوي نحو العالمية.

وتعد أغنية "عطشان يا زينة" أشهر أغنيات فرقة جاوي التي بدأت رحلتها الغنائية منذ 6 سنوات، كأول فرقة مصرية تمزج الغناء بالإلقاء الشعري عبر اهتمامها بالكلمة في المقام الأول وتخلق حالة جديدة من الغناء مع الشعر فى صورة موسيقيه جديدة و معاصرة بألحان شرقية مع مقتطفات من أغنيات التراث الجنوبي في قالب فني غير معتاد.