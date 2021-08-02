/643394/أمريكا-تتوج-بـ-لقب-الكونكاف-بعد-تحقيق-الفوز-على-المكسيك-فى-آخر-دقيقة

توج منتخب أمريكا بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية، صباح اليوم الاثنين، بعد فوزه على المكسيك بهدف نظيف، في المباراة النهائية من المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح منتخب أمريكا في التغلب على المكسيك بهدف نظيف، سجله مايلز روبنسون في الدقيقة 117 من زمن الشوط الإضافي الثاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي القاء بالتعادل السلبي، ليتوج المنتخب الأمريكي بلقب كأس ىالكونكاكاف.

وتمكن منتخب أمريكا من الثأر من المكسيك، الذي توّج بكأس الكونكاكاف في النسخة الماضية، بعد الفوز بهدف نظيف أيضاً في المباراة النهائية أمريكا.

يذكر أن المنتخب الأمريكي كان قد تأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونكاكاف، بعد فوزه على منتخب قطر بهدف نظيف.

وتبقى المكسيك هي صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، برصيد 11 مرة، كان آخرهم النسخة السابقة عام 2019، أما منتخب أمريكا فهو التتويج السابع تاريخيا لها بالكأس الذهبية.

وسجل ميلس روبينسون هدف أمريكا فى الدقيقة 117 من الشوط الإضافى الثانى، حيث انتهت أحداث الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كأس الكونكاف

جدير بالذكر، أن منتخب أمريكا صعد للمباراة النهائية بعد الفوز أمام منتخب قطر، بنتيجة هدف دون رد. وكان منتخب المكسيك قد تُوج بـ كأس الكونكاكاف فى النسخة الماضية بعد الفوز بنفس النتيجة فى المباراة النهائية أمام أمريكا.

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، اليوم الإثنين، وذلك يعد توديع دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

عادت بعثة المنتخب الأولمبي إلى القاهرة بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

مشوار المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.