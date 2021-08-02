وزارة البيئة تصدر بيانا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء فى...

اصدرت وزارة البيئة بيانا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء فى سماء القاهرة الكبرى خلال يومى الأحد والاثنين ١و٢ اغسطس الجارى

ومتابعة مستمرة من خلال منظومة الرصد المستمر لمؤشرات جودة الهواء والمنتشرة ‏في العديد من أنحاء الجمهورية ونشرها ‏بصفحة تنبؤات نوعية الهواء بموقع وزارة البيئة.‏

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه استنادا الى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة ومن خلال منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، فقد تلاحظ إنخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية ، حيث الهدوء النسبى للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة خاصة خلال ‏ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل. ومتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال ٤٨ ‏ساعة القادمة ليبدأ التحسن التدريجى بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021.‏

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة ‏في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء وكذلك التحديثات ‏الخاصة بتوقعات معاملات التهوية المؤثرة على جودة الهواء والتي يتم نشرها من خلال ‏صفحة تنبؤات نوعية الهواء بموقع وزارة البيئة.‏

واضافت فؤاد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .‏