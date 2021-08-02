القوى العاملة تنفي التواصل مع المواطنين عبر هواتفهم بشأن منحة الـ 500...

نفت وزارة القوى العاملة من جديد بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الاتصال على الهواتف المحمولة بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الأوضاع الحالية.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم- أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، وليس وزارة القوى العاملة والهجرة وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة www.manpower.gov.eg .

وناشدت الوزارة، المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين لأي شخص قبل التأكد من هويته والجهة التابع لها، لافتة إلى أنها تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقعها وصفحتها الرسمية المشار إليها.