البيئة: انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بالوزارة، ومن خلال منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية، تلاحظ انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية.





وقالت وزيرة البيئة، فى بيان لها، أنه حدث هدوء نسبى للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة، وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة خاصة خلال ‏ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل، متوقعة أن تستمر هذه الحالة خلال 48 ‏ساعة المقبلة، ليبدأ التحسن التدريجى بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021.‏ وأكدت أن الوزارة من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة ‏فى العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء وكذلك التحديثات ‏الخاصة بتوقعات معاملات التهوية المؤثرة على جودة الهواء والتى يتم نشرها من خلال ‏صفحة تنبؤات نوعية الهواء بموقع وزارة البيئة.‏

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