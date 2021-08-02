ننشر قواعد وضوابط معادلة الشهادات الجامعية

جدة - نرمين السيد - كما نشر الموقع قوائم الجامعات الأجنبية ببعض الدول التى سيتم معادلة شهاداتها، ولن يتم معادلة أى شهادات جامعية أجنبية حصل عليها الطلاب -من هذه الدول - لا تشملها هذه القوائم. ويمكنكم الاطلاع على الضوابط من خلال الضغط هنا.

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