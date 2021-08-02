الشأن المحلى يستحوذ على اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وحول لقاء السيسى بوزير خارجية الجزائر، وتحت عنوان "السيسى: تطوير التعاون مع الجزائر فى جميع المجالات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية فى مياه النيل والحفاظ على الأمن المائى لمصر، مع التشديد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بالانخراط فى عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية، للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

جاءت تصريحات الرئيس السيسى خلال استقباله أمس رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير محمد لعجوزى السفير الجزائرى بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن السيسى طلب نقل تحياته إلى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مثمنا العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين، ومنوها بحرص مصر على تطوير التعاون الثنائى مع الجزائر الشقيقة فى شتى المجالات، وعلى نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، فى الإطار الثابت لسياسة مصر الساعية دائما إلى التعاون والبناء والتنمية.

من جهته، نقل الوزير الجزائرى إلى الرئيس السيسى تحيات الرئيس عبدالمجيد تبون، مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، واهتمامها بتعزيز مجالات التعاون الثنائى مع مصر وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون، مشيدا بما حققته مصر بقيادة الرئيس السيسى على عدة أصعدة، خاصة الإنجازات فى مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بحث آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم تأكيد الإرادة السياسية والرغبة المشتركة فى تعزيز أطر التعاون وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، ولا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق السياسى والأمنى وتبادل المعلومات فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذى يمثل تهديدا للمنطقة بأكملها.

وتطرق اللقاء إلى تطورات القضايا الإقليمية، خصوصا الأوضاع فى ليبيا، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية ــ الجزائرية ذات الصلة، لتحقيق هدف رئيسى وهو تفعيل إرادة الشعب الليبى من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، من خلال تنفيذ المقررات الدولية، خاصة عقد الانتخابات فى موعدها دون تأجيل خلال ديسمبر القادم، وخروج جميع القوات والمرتزقة من ليبيا.

كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى تونس الشقيقة، حيث تم التوافق حول الدعم الكامل للرئيس التونسى قيس سعيد وكل ما من شأنه صون الاستقرار فى تونس، وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسى الشقيق حفاظا على مقدراته وأمن بلاده.

وحول نشاط الرئيس السيسى أيضًا، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب، عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع التشيك فى إطار تجمع دول فيشجراد، والذى يضم إلى جانب التشيك كلا من بولندا والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمى الهام، نظرا لأنه يتضمن دولاً صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لاسيما فى مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، جاكوب كولهانيك وزير خارجية التشيك، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير جان فوليك السفير التشيكى بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى رحب بالوزير التشيكى فى القاهرة، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين عبر حوالى قرن من الزمان، مؤكدا على ما توليه مصر من اهتمام كبير لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك فى مختلف المجالات، والحرص على تنسيق المواقف إزاء موضوعات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية التشيكى حرص بلاده على دفع علاقاتها الثنائية مع مصر، فى ظل ما تمثله من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصةً ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، فى ظل التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا بقيادة الرئيس السيسى، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية فى مصر من فرص استثمارية ضخمة، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر فى مواجهة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتى تعد محل إشادة وتقدير من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبى.

كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، خصوصا توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وكذلك على المستوى الأمنى والعسكرى والسياحى، وأيضا فى مجال مكافحة جائحة كورونا، إذ أشاد الوزير التشيكى فى هذا الإطار بالمسار المتزن الذى طبقته الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الجائحة منذ اندلاعها وحتى الآن.

بدورها، أبرزت صحيفتا "الجمهورية" و"الأخبار" إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة، نجاح أبطال القوات المسلحة فى توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية خلال الفترة السابقة، أسفرت عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديدى الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كما تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5.606 طلقات متعددة الأعيرة، و34 جهازا لاسلكيا وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و4 أحزمة ناسفة، فضلا عن اكتشاف وتدمير 52 سيارة و59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين فى اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية فى التسلل لشمال سيناء.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجى الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعى بعضها كان محملا بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ فى البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1.114 مزرعة لنبات الخشخاش.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الاستشهاد والإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة.

ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كل ربوع مصر.

وفى الشأن الرياضى، أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الانتصار الجديد الذى حققه منتخب مصر لكرة اليد فى دورة الألعاب الأوليمبية.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد، مبارياته فى دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30 - 20، فى اللقاء الذى جمعهما صباح أمس الأحد، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية.

كان منتخب مصر قد ضمن بشكل رسمى تأهله للدور ربع النهائى بعد فوزه فى الجولة الماضية على السويد بنتيجة 27 – 22، ليواصل انتصاراته اليوم بالفوز على البحرين.

ولم يجد منتخب مصر أى صعوبة فى مباراة اليوم، حيث تقدم فى الشوط الأول بنتيجة 15 - 7، وواصل تفوقه فى الشوط الثانى ليفوز فى النهاية بفارق 10 أهداف بنتيجة 30 - 20.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات محتلا المركز الثانى فى المجموعة برصيد 8 نقاط، بعدما حقق 4 انتصارات على كل من البرتغال بنتيجة 37 - 31، واليابان بنتيجة 29 - 23، والسويد بنتيجة 27 - 22، والبحرين بنتيجة 30 - 20، فيما تلقى هزيمة وحيدة أمام الدنمارك بنتيجة 27 - 32.