عاجل.. وصول الغواصة «S-44» الألمانية لقاعدة الإسكندرية البحرية

جدة - نرمين السيد - وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة "S-44" من طراز "209 / 1400" ألمانية الصنع قادمة من ميناء "كيل" بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصرى، ويمثل إنضمام الغواصة "S-44" تعزيز لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الإقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحرى وبما يعزز من تحقيق الأمن والإستقرار والسلم فى المنطقة ، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى أستلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية.





ويمثل اقتناء الغواصة "S-44" ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم فى رفع تصنيفها عالميا.

وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية فى كلمته أثناء الإحتفال بوصول الغواصة "S-44" إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لإمتلاك أحدث نظم التسليح البحرى لتظل على العهد دائما فى حماية سواحل مصر ومصالحها الإقتصادية، موجها الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية، والسفير الألمانى بالقاهرة، والملحق العسكرى الألمانى بالقاهرة، وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى وعدد من طلبة جامعة الإسكندرية، وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطنى محافظة الإسكندرية. وشهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من 50 وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعدد.

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