القوى العاملة: تعيين 1.086 شابا.. منهم 10 من ذوى الهمم بالدقهلية

وقال وزير القوى العاملة إن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 11 عاملا مسجلا، و4.000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلا عن تسجيل 35 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.
وأشار أحمد القللى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضى، إلى أن المديرية فتشت على 843 منشأة وتم القيام بـ 51 حملة نهارية تفتيشا شاملا من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 101 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها، وإحالة 16 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 44 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
كما استخرجت المديرية 1.027 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1.027 عاملا على مهن مختلفة.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتابعت المديرية التفتيش على 411 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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