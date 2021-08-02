/643392/مصطفى-الجمل-يفشل-في-التأهل-إلى-نهائي-منافسات-رمي-المطرقة-بأولمبياد-طوكيو-2020

فقد مصطفى الجمل لاعب رمي المطرقة، أمل التأهل إلى نهائي منافسات رمي المطرقة، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض تحيا مصر التفاصيل:

فشل مصطفى الجمل في التأهل إلى نهائي منافسات رمي المطرقة

فشل مصطفى الجمل في التأهل إلى نهائي منافسات رمي المطرثقة بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما احتل المركز الـ 23.

حقق مصطفى الجمل مسافة 72:13 متر في الرمية الاولى.

ثم حقق أكبر رقم له في الرماية الثانية، بعدما حقق مسافة قدرها 72:76 متر.

وفي المحاولة الثالثة حقق مسافة 71:85 متر.

وبتلك النتائج فشل الجمل في التأهل إلى نهائي منافسات رمي المطرقة، حيث يتأهل من يحقق رقم أطول من 77,5 متر مباشرة، أو أفضل 12 لاعبا.

عودة المنتخب الأولمبي

عادت بعثة المنتخب الأولمبي إلى القاهرة بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.