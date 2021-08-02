/643391/رئيس-اتحاد-المصارعة-أملنا-كبير-في-كيشو-هو-لاعب-مصنف-ولكن-القرعة-ظلمتنا

يرى هاني عبد الفتاح نائب رئيس اتحاد المصارعة، أن قرعة أولمبياد طوكيو 2020، ظلمت اللاعبين المصريين بمباريات صعبة في بداية مشوارهم وهو ما أدى إلى اخفاق اللاعبين في الأدوار الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": لم نكن محظوظين في قرعة عبد اللطيف منيع وسمر وهيثم فهمي والثلاث لاعبين أدوا بشكل جيد، ولكن الأسوأ أن اللاعبين الذين هزموهم خسروا في المباريات التالية، وأملنا كبير في كيشو هو لاعب مصنف وكان معي قبل طوكيو وهو في كامل التركيز، ونتمنى أن يحصد ميدالية لمصر.

وتابع:”كيشو معنوياته مرتفعة ونتمنى له التوفيق، لكن القرعة ظلمتنا، وسمر حمزة لم تقصر إطلاقاً، وعبد اللطيف كان مرشحاً بقوة وقدم أداء مميز في معسكر المجر وهزم ثالث العالم، ولكن لم يكن موفق في الأولمبياد، اللاعبين مازالوا صغاراً وأمامهم فرصة للعبة في دورة جديدة.

أسفرت القرعة التي أقيمت منذ قليل عـن مـواجـهـة المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، للفائز من بطلي الجزائر وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية غداً الثلاثاء، وفي حالة فوزه سيواجه الفائز من بطلي المجـر وأرمينيا في ربع النهائي أولمبياد طوكيو.

كما وضعت القرعة المصارع محمد مصطفي في مواجهة لاعب بيلاروسيا في دور الـ 16 منافسات وزن 87 للمصارعة

تعول أسرة المصارعة المصرية آمال كبيرة على نجم المنتخب المصارع محمد إبراهيم كيشو من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 الحالية، حيث سيخوض منافساته غداً الثلاثاء.

فيما فقدت المصارعة إيناس خورشيد فرصة دخول الترضية واللعب على الميدالية البرونزية، وذلك بعد خسارة بطلة ألمانيا أمام بطلة أوكرانيا لتودع رسميا دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسرت إيناس خورشيد أمام آنا كارمن بطلة ألمانيا بنتيجة 0 / 7، فى إطار دور الـ16 لوزن 68 كجم من منافسات المصارعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.