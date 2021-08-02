استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة..تعرف على التفاصيل

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يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية، وتكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر للعظمي في مصر خلال حالة الطقس اليوم 43 درجة في أسوان، وتصل إلي 40 درجة اليوم فى القاهرة، وترتفع درجات الحرارة هذا الأسبوع لتصل إلي 45 درجة وتستمر حتى السبت المقبل.

دوت الخليج يرصد اخبار درجات الحرارة اليوم فى مصر

اخبار الطقس

يكون الطقس اليوم الإثنين فى مصر شديد الحرارة رطب فى القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، حار رطب في السواحل الشمالية طقس حار رطب، ويسود الطقس مائل للحرارة رطب في مصر عمومًا خلال ساعات الليل.

درجة الحرارة اليوم الاثنين

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يظل البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج اليوم من متر ونصف إلي مترين وإتجاه الرياح شمالي غربي، ويكون البحر الأحمر معتدل ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

تنشط الرياح على القاهرة الكبري وأيضًا السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة، بما يقلل من ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة ليلاً.

توقعات درجات الحرارة اليوم يتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم العظمي 40 والصغري 27 وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 42 درجة، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 34 درجة للعظمي، و25 للصغري وتكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الزقازيق 40-26

بلطيم 34-24

لإسماعيلية 40-25

رفح 35-24

بورسعيد 34-25

شبين الكوم 40-27

السلوم 37-23

سيوة 41-23

المنصورة 39-25

دمياط 33-25

طنطا 39-25

السويس 39-26

دمنهور 36-25

الفيوم 40-25

المنيا 41-25

العريش 36-25

شرم الشيخ 38-30

الطور 36-26

أسوان 43-29

أبوسمبل 42-28

حلايب 35-27

أسيوط 41-25

قنا 42-27

الغردقة 38-29

بني سويف 40-25

سوهاج 41-26

شلاتين 38-26