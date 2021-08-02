تغيرات طفيفة فى اسعار الذهب اليوم فى مصر..تفاصيل

/643387/تغيرات-طفيفة-فى-اسعار-الذهب-اليوم-فى-مصرتفاصيل

يتطلع الكثير من المواطنين للتعرف على أسعار الذهب، خلال الاسبوع الحالي، والذى يشهد حالة من الارتفاع ، على كافة الدرجات باختلاف النقاء، وذلك فى معظم محلات الصاغة والمصنعية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اخبار الذهب اليوم اسعار الذهب وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 907 جنيها عيار 22 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأثنين نحو 832 جنيها وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 794 جنيها بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 681 جنيها. بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأثنين نحو 529 جنيها. بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأثنين نحو 454 جنيها. ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6352 جنيها. بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 907.429 لف جنيه وسجل سعر الذهب عالميا نحو 28.221 الف جنيه للأوقية المصنعية وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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