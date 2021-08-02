/643386/تاريخ-غير-مسبوق-السباحة-الأسترالية-إيما-ماكوين-تتوج-بـ7-ميداليات-في-دورة-أولمبية-واحدة

دخلت السباحة الأسترالية إيما ماكوين، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبحت أول سباحة تتوج بـ7 ميداليات في دورة أولمبية واحدة، في إنجاز لم يتحقق في أي رياضة منذ 69 عاما.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وحصلت صاحبة الـ27 عاما على 4 ذهبيات، وجمعت بين ذهبيتي سباق 50 و100 متر حرة خلال منافساتها في أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا.

من ناحية أخرى، يعود الثنائي مروان القماش لاعب مصر في السباحة، وأحمد زاهر لاعب مصر في الرماية، إلى القاهرة، اليوم الاثنين، عائدين من اليابان بعد انتهاء مشاركتهما في أولمبياد طوكيو 2020.

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.

فيما أسفرت قرعة المصارعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو عن مواجهات صعبة وقوية للفراعنة خلال منافسات الأولمبياد، وتعقد العديد من جماهير ومتابعي الرياضة الأمال على لاعبو مصر في المصارعة لتحقيق ميدالية جديدة بعد تتويج سيف عيسى وهدايا ملاك في لعبة التايكوندو.