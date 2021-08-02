طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحانى الجيولوجيا والتفاضل

جدة - نرمين السيد - تسلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل للثانوية العامة، استعدادًا للامتحان الذى يبدأ فى العاشرة صباحا.





وشهدت رحلات نقل الأسئلة تأمين كامل من قبل أفراد الأمن الإدارى والشرطة، كما تابعت غرف العمليات فى الإدارات التعليمية والمديريات والغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم وصول أسئلة الامتحان إلى اللجان بشكل آمن دون أى مشكلات. ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى العاشرة صباحًا امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، فى آخر يوم بامتحانات الثانوية العامة 2021.

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