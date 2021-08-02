وزير الرى يبحث التعاون المشترك مع هولندا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع مجموعة من الاستشاريين الهولنديين للتباحث حول تنفيذ برنامج التعاون المقترح بمنحة من الحكومة الهولندية، والتعرف على احتياجات الوزارة فيما يخص الدراسات التطبيقية وتنفيذ مناطق ريادية لتطبيق هذه المشروعات بما يخدم محاور الخطة القومية للموارد المائية "1017 – 2037" وتحقيق استراتيجية الأمن المائى.





وقال الدكتور عبد العاطى إن محاور برنامج التعاون تتضمن العديد من المجالات مثل تأهيل الترع، والرى الحديث، ومراقبة نوعية المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتقييم وتحديث شبكة لمراقبة آبار المياه الجوفية السطحية، ونمذجة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة، واستخدام البرامج الحديثة لنمذجة إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لحزمة من الدورات التدريبية لبناء قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال إدارة المياه. كما استعرض الاستشاريين الهولنديين النجاح الكبير الذى حققه الجانب الهولندى فى التعامل مع موجة الفيضانات العارمة التى ضربت أوروبا الشهر الماضى، بأقل قدر من الخسائر. جدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود لأكثر من 40 عاما منذ تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى بين الحكومتين المصرية والهولندية، ويتم تبادل الخبرات بين الحكومتين فى العديد من موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية.

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