جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة القوى العاملة، من أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة، من خلال الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعى، وعبر الاتصال على الهواتف المحمولة بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الأوضاع الحالية.





وأكدت وزارة القوى العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، وليس وزارة القوى العاملة والهجرة "وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة www.manpower.gov. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أى بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتى تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتى لا تمس الحقيقة بصلة، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين لأى شخص قبل التأكد من هويته والجهة التابع لها، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية المشار إليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تنفى التواصل مع المواطنين عبر هواتفهم بشأن منحة الـ 500 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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