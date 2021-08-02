نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بجسر السويس و26 يوليو

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جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند منطقة ميت نما المتجهة لميدان المؤسسة، كذلك الأمر أعلى دائرى المنيب والأتوستراد.
ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.
كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند منزل محور صفط المتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند نفق الهرم.
كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.
أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات بمنطقة المطرية المتجهة لميدان الحدائق، كذلك الأمر أعلى جسر السويس بسبب إنشاء كوبرى سيارات، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محطة مترو عدلى منصور، كذلك عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من المطرية والمتجه لمصر الجديدة.
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