طوكيو 2020.. تعرف على منافس محمد«كيشو» فى المصارعة الرومانية

/643385/طوكيو-2020-تعرف-على-منافس-محمدكيشو-فى-المصارعة-الرومانية

أسفرت القرعة التي أقيمت منذ قليل عـن مـواجـهـة المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، للفائز من بطلي الجزائر وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية غداً الثلاثاء، وفي حالة فوزه سيواجه الفائز من بطلي المجـر وأرمينيا في ربع النهائي أولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما وضعت القرعة المصارع محمد مصطفي في مواجهة لاعب بيلاروسيا في دور الـ 16 منافسات وزن 87 للمصارعة

تعول أسرة المصارعة المصرية آمال كبيرة على نجم المنتخب المصارع محمد إبراهيم كيشو من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 الحالية، حيث سيخوض منافساته غداً الثلاثاء.

فيما فقدت المصارعة إيناس خورشيد فرصة دخول الترضية واللعب على الميدالية البرونزية، وذلك بعد خسارة بطلة ألمانيا أمام بطلة أوكرانيا لتودع رسميا دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسرت إيناس خورشيد أمام آنا كارمن بطلة ألمانيا بنتيجة 0 / 7، فى إطار دور الـ16 لوزن 68 كجم من منافسات المصارعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفقدت المصارعة المصرية سمر حمزة فرصتها فى دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ فى أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.

فيما أسفرت قرعة المصارعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو عن مواجهات صعبة وقوية للفراعنة خلال منافسات الأولمبياد، وتعقد العديد من جماهير ومتابعي الرياضة الأمال على لاعبو مصر في المصارعة لتحقيق ميدالية جديدة بعد تتويج سيف عيسى وهدايا ملاك في لعبة التايكوندو.