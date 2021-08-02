تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين ، استقرارا بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، حيث تراوح سعر الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه، بتراجع 30 قرشا، والبطاطس 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات.

دوت الخليج يرصد تفاصيلاسعار الخضروات والفاكهة اليوم أسعار الخضروات الطماطم بين 1.50 جنيه و2.70 جنيهات. البطاطس بين 2.50 جنيه و5.75 جنيهات. البصل بين 2.50 جنيهات و3 جنيهات. الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات. الفاصوليا بين 7 جنيه و17 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.50 جنيهات. الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 2 و5 جنيهات. أسعار الفاكهة الليمون البلدي بين 4 جنيه و10 جنيهات. التفاح المصري 12 و18 جنيهات. المانجو العويس 20 و50 جنيهًا. المانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا. العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

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