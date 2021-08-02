أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنتهى امتحانات الثانوية العامة "للشعبة العلمية" للعام الدارسى 2021، حيث يؤدى طلاب "الشعبة العلمية - العلوم" الامتحان فى مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالى 292 ألفًا و428 طالبًا وطالبة، ويؤدى طلاب "الشعبة العلمية – الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100 ألف و435 طالبًا وطالبة.

القاهرة

يُعقد الاجتماع التنسيقى الأول لشركاء مبادرة جامعة الدول العربية "التعليم من أجل العودة"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

القاهرة

تنطلق أولى فعاليات الأسبوع الثقافى لـ أطفال المناطق الحدودية مشروع "أهل مصر"، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى بمحافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس الجارى.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 70 رحلة جوية لنقل 7386 راكبًا إلى وجهات داخلية ودولية، بالإضافة إلى تسيير 4 رحلات شحن جوى، وذكرت الشركة أن رحلات الدولية التى تسيرها وعددها 51 تتوجه إلى كل من تورنتو، دبى، واشنطن، عمَان، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، مدريد، نيويورك، روما، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، بيروت، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، إربيل، أبوظبى، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا.

القاهرة

يوقع رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، ورئيس المركز القومى للبحوث الدكتور محمد هاشم عقد تصنيع وتسويق جهاز كبسلة ميكروية، الذى تم اختراعه بأيد مصرية؛ لاستخدامه فى العديد من التطبيقات الحيوية المهمة، ومنها الأدوية والصناعة والغذاء والأعلاف ومستحضرات التجميل والزراعة والبيئة.