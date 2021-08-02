جدة - نرمين السيد - يختتم اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ماراثون الامتحانات، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية/علوم الاثنين امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة.





ويؤدى طلاب «الشعبة العلمية/ الرياضيات» مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» بإجمالى 100ألف و435 طالبا وطالبة. أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك مراحل للتشكيك فى امتحانات الثانوية العامة. وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد ما نتعرض له فى امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك فى مصداقيتها عن طريق ادعاء يومى بتسريب الامتحانات ثم نشر وتصوير صفحات الغش الالكترونى ثم النغمة الجديدة التى تدعى تغيير النتيجة مقابل أموال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يختتمون ماراثون الامتحانات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.