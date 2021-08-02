جدة - نرمين السيد - وأوضحت عاصم، خلال لقائها فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أن كافة التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا هى لقاحات آمنة تمامًا، وأن متحور دلتا لم يثبت أنه الأشد شراسة ، ولكنه الأسرع انتشارا
وأشارت إلى أن عدد الجرعات التى تم التلقيح بها وصل لأكثر من 5 ملايين جرعة، وتقترب من الـ 6 ملايين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة : إقبال كبير من المواطنين على التسجيل لتلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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