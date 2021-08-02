الصحة : إقبال كبير من المواطنين على التسجيل لتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت عاصم، خلال لقائها فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أن كافة التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا هى لقاحات آمنة تمامًا، وأن متحور دلتا لم يثبت أنه الأشد شراسة ، ولكنه الأسرع انتشارا

وأشارت إلى أن عدد الجرعات التى تم التلقيح بها وصل لأكثر من 5 ملايين جرعة، وتقترب من الـ 6 ملايين.