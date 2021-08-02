الأرصاد تتوقع طقس الإثنين : شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. عظمى القاهرة 40

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وذلك خلال ساعات النهار مع الارتفاع المستمر فى الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية.





كما توقعت، أن يسود البلاد ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وأشارت إلى وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات الجمهورية، جاءت كالتالى:- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 40 للعظمى والصغرى 26. السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 25. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28. شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25. جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28. أما عن نسب الرطوبة المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة، غدا، تكون كالتالى: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 80 للعظمى والصغرى 35. السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40. جنوب سيناء 55 للعظمى والصغرى 30. شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25. جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

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