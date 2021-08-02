صورة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد عن وجود ارتفاع جديد لـ درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة، لافتة إلى وجود ارتفاع فى نسبة الرطوبة ما يزيد الإحساس بالحرارة أكثر من المتوقع بحوالى 2: 4 درجات.

حالة الطقس

وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحا حتى الساعة الـ 6 صباحا تقريبا، لافتة إلى نشاط الرياح بشكل متقطع ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.