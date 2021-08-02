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صورة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة

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محمد عبد المحسن 2021-08-02 03:10 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد عن وجود ارتفاع جديد لـ درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة، لافتة إلى وجود ارتفاع فى نسبة الرطوبة ما يزيد الإحساس بالحرارة أكثر من المتوقع بحوالى 2: 4 درجات.

حالة الطقس

وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحا حتى الساعة الـ 6 صباحا تقريبا، لافتة إلى نشاط الرياح بشكل متقطع ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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