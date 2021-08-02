فيديو .. تحذير مهم من الكهرباء للمواطنين

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، من ترك الشواحن والمقابس داخل التيار الكهربائى بعد استخدامها، مشددا على أنها تستمر فى استهلاك الكهرباء رغم فصلها.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، والذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc". ولفت متحدث الكهرباء إلى أنه يجب إبعاد الثلاجة عن الحائط، وترك مسافة بينها، وبين الحائط بشكل جيد لتوفير الكهرباء، كما يجب ترشيد استخدام أجهزة تسخين المياه مثل "الغلايات أو الكاتل" لأنها تستهلك الطاقة بشكل مفرط، بجانب متابعة العداد الكهربائى بشكل مستمر حتى يتم معرفة استهلاك الطاقة يوميا. وتابع: "الميكروويف والغسالات الفول أوتوماتيك تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، كما أن التكييفات تزيد من استهلاك الكهرباء فى فصل الصيف".

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