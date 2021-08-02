/643380/البنك-العربي-الافريقي-الدولي-يتعرض-لسيل-من-الانتقادات

تعرض البنك العربي الافريقي الدولي في الساعات الماضية لسيل من الانتقادات عبر الصفحة الرسمية للبنك عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث راه البعض أنه اسوأ بنك على الاطلاق وإليكم التعليقات والانتقادات التي جاءت ضد البنك العربي الافريقي .

دوت الخليج الانتقادات ضد البنك العربي الافريقي كتب عملاء البنك العربي الافريقي الدولي: "انتم اسؤا بنك ومعندكم اى وعد للعميل ولا خدمه فعلا اسؤ بنك فى مصر" وذلك عبر الصفحة الرسمية للبنك العربي الافريقي الدولي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". مشاكل البنك العربي الافريقي الدولي وكتب عميل اخر: " وانا بحتاج اعرف معلومات عن حسابى بيعطلونى على التليفون وقت طويل بدون داعى".

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