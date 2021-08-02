/643379/عملاء-البريد-المصري-غاضبون-من-عدم-تنشيط-فيزا-البريد-المصري-للمعاشات

اشتكى عملاء البريد المصري من عدم معرفتهم في تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات في شهر اغسطس قبل موعد صرف المعاشات على تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات من Egypt Post .

دوت الخليج

تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات

يقوم العميل بالتوجه إلى المقر الذي يتم من خلاله صرف المعاش يدويًا، مع إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به، مدون عليها رقم الهاتف ويتم تسليمها للموظف المختص. يقوم الموظف بإرسال جميع الصور من بطاقات الرقم القومي، إلى المركز المختص بإصدار البطاقات الإلكترونية.

البريد المصري وفيزا المعاشات

سيتم إصدار الفيزا والرقم السري الخاص بها في الشهر التالي من التقديم عليها، بدون مقابل عند إصدارها للمرة الأولى. يقوم العميل بالاتصال على مركز خدمة العملاء من تفعيل الفيزا عبر الرقم الساخن 16789، أو على الرقم 023515900 يتم إصدار بطاقة تكون مخصصة للأفراد ممن يستحقون أكثر من معاش، بحيث يكون لكل معاش بطاقة محددة.