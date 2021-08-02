/643378/المصرية-للاتصالات-رابط-الاستعلام-عن-فاتورة-التليفون-الأرضي

يبحث عملاء شركة المصرية للاتصالات حاليا عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بعد أن أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التيلفون الأرضي لشهر اغسطس في تاريخ 15 اغسطس الجاري ولهذا ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي .

دوت الخليج رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لسداد فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات لشهر اغسطس يرجى الدخول على هذا الرابط بكل سهولة https://billing.te.eg/ar-EG/PageNotFound شركة المصرية للاتصالات تلتزم الشركة المصرية للاتصالات بكونها أفضل مشغل متكامل لحلول الاتصالات في مصر، في حين تكرس مواردها لبناء غد أفضل لموظفيها وللمجتمع المحلي وذلك من خلال ممارساتها التجارية الصادقة والسريعة في التجاوب مع جميع المتغيرات.

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