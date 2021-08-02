/643377/بنك-الاسكندرية--العملاء-يشتكون-من-قلة-ATM-الخاصة-ببنك-ALEXBANK

بنك الاسكندرية استقبل شكاوى خلال الساعات الماضية بسبب قلة ماكينات الصرف ATM من الشوارع وخاصة أن ALEXBANK عملاه كثيرين ويحتاجون إلى الكثير من ماكينات صرف بنك الاسكندرية.

دوت الخليج مشكلة ماكينات صرف بنك الاسكندرية اشتكى أحد عملاء بنك الاسكندرية لقلة ماكينات صرف بنك الاسكندرية وكتب عبر الصفحة الخاصة بموقع فيسبوك: "المفروض بنك الاسكندريه يحطت مكن ايداع وسحب فلوس ف جميع الشوارع المحافظات". بنك الاسكندرية وتابع: "البنوك كلها متاحه مكن صرف ف جميع شوارع مصر وجميع المحافظات ياريت تعملوها علشان الواحد بيحطار علي مكنه لازم نروح البنك ف اخر الدنيا".

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