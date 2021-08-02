/643376/كارت-ميزة-بنك-القاهرة-Banque-du-Caire-لا-يعمل--ما-القصة

كارت ميزة بنك القاهرة عانى منه عملاء بنك القاهرة Banque du Caire في الساعات الماضية حيث أن البعض وجدو أن كارت ميزة بنك القاهرة لا يعمل و هذه ليست المشكلة الأولى التي يواجها بنك القاهرة حيث أنه غير كارت ميزة بنك القاهرة الذي لا يعمل يوجد مشكلة أخرى نستعرضها فيما يلي .

دوت الخليج مشكلة كارت ميزة بنك القاهرة ومشاكل اخرى كتب أحد عملاء بنك القاهرة مشكلة جديدة غير مشكلة كارت ميزة بنك القاهرة ، حيث كتب: "انهارده انا دفعت ٤٨٠٠٠ جنيه في كارت الائتمان وتقدمت بطلب سداد معجل للمبلغ اللي كنت بقسطه علي الفيزا والطلب لم يتم البت فيه ، ولما بسأل أمتي هيتم البت في طلب السداد المعجل الرد بيكون ملهوش وقت محدد يافندم ازاي طلب ملهوش وقت". ازمة بنك القاهر الدولي Banque du Caire وتابع: "ياحضرات كشف الحساب بيتقفل يوم ٥ في الشهر يعني لو لم يتم البت في الطلب حتي ذلك التاريخ هيتحسب عليا قسط وفوائد زيادة علي الرغم اني قدمت الطلب قبلها وسددت المستحق عليه وسددت عمولة السداد المعجل اللي هيا ٢ %".

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