التموين تعلن بدء الأكازيون الصيفى اليوم لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - وشمل القرار الصادر من وزارة التموين، التزام جميع الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية.
وأكد القرار أن المحال التجارية المشاركة فى التصفية بالحصول على موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة فى نطاق دائرتهم.
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