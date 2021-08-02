التموين تعلن بدء الأكازيون الصيفى اليوم لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - وشمل القرار الصادر من وزارة التموين، التزام جميع الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

وأكد القرار أن المحال التجارية المشاركة فى ‏التصفية بالحصول على موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة فى نطاق دائرتهم.