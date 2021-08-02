أسماء .. حركة تنقلات وترقيات واسعة لـ قيادات أمن القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر اليوم"، المذاع على موجات الراديو "9090"، إنه بعد أن جدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الثقة فى اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أجرى مدير مباحث العاصمة حركة تنقلات شملت رؤساء قطاعات المباحث، دعما للمواقع الشرطية بكفاءات أمنية جديدة وتصعيد عدد من القيادات الأمنية فى إطار آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، ومواجهة جميع صور وأشكال الجريمة، حيث راعت الحركة الأقدمية والكفاءة.

حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة

ولفت محمد صابر إلى أن حركة التنقلات شملت تعيين اللواء عبدالعزيز سليم، نائبا أول لـ مدير مباحث القاهرة، واللواء محمد الشرقاوى، نائبا ثانيا لمدير مباحث العاصمة، وتجديد الثقة فى اللواء علاء بشندى مدير إدارة عمليات مباحث القاهرة، وتصعيد اللواء حازم الدربى، مديرا لـ المباحث الجنائية بالقاهرة.

وتم تجديد الثقة للعميد على نور الدين، رئيس قطاع مباحث غرب القاهرة، والعميد محمد السيد، رئيس قطاع مباحث شمال القاهرة، والعميد عمرو ابراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، كما تولى العميد طه فودة، منصب رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، والعميد وائل الشموتى، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، وتعين اللواء سامى عراقى، مدير إدرة مباحث تموين القاهرة، خلفا لـ اللواء محمد رجائي، والذى تم تصعيده بالحركة العامة ليشغل منصب نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، كما تعين العميد عماد أبو ستيت، مديرا لـ مباحث آداب القاهرة، وتولى العميد محمد عاكف، مدير مباحث الأموال العامة بالقاهرة، والعميد حسام حنفى، رئيس مباحث قطاع المال، والعميد حاتم عبد الواحد، مدير تنفيذ الأحكام.

حركة تغيير قيادات أمن الجيزة

وفى السياق ذاته، كشف محمد صابر، محرر الشؤن الأمنية بـ الراديو 9090، أن اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، اعتمد حركة تنقلات لمديرى القطاعات ومساعديه، بعد أن شهدت حركة تغييرات عدة بالمناصب القيادية بمديرية أمن الجيزة.

وشملت الحركة تولى اللواء خالد البروى، منصب الحكمدار، واللواء محمد لبنة، مديرا لـ الإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

وشهدت الحركة تصعيد اللواء عمرو طلعت، مساعدا لمدير أمن الجيزة بوسط الجيزة، واللوا إيهاب خلاف، لـ منصب مدير قطاع الشمال، وتولى اللواء مصطفى البكرى، منصب نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء سامح الحميلي نائب مدير أمن قطاع الغرب، وتضمنت الحركة تعيين اللواء هشام عبدالغفار لقطاع أكتوبر، واللواء عبدالرحمن سكر للشؤن المالية، وتصعيد اللواء مدحت فارس، مديرا لمباحث الجيزة، وتولى اللواء عاصم أبو الخير، نائبا له، واللواء علاء فتحى، مديرا لـ المباحث الجنائية بالجيزة.

وأشار صابر إلى أن حركة التنقلات والترقيات جاءت فى ظل توجهات الدولة وتصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الامنى وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.