الأنبا مكاريوس يرسم 35 شماسا مرتلا بالمنيا

جدة - نرمين السيد - صلى اليوم الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، قداس تذكار تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مرقوريوس أبى سيفين وذلك بكنيسته بحى شلبى مدينة المنيا، وأثناء ذلك أتم طقس سيامة خمسة وثلاثون شماسًا فى رتبة مرتل، وخمسة شمامسة فى رتبة قارئ وترقية الشماس مينا فخرى إلى رتبة الشماس الكامل.





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