/643375/نقل-الغنوشي زعيم-حركة-النهضة-الإخوانية-في-تونس-للمستشفى

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها بأن زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس نُقل إلى أحد المستشفيات العسكرية.

نقل الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس للمستشفى

من جانب آخر، نقلت إذاعة "موزاييك" المحلية التونسية عن مصادر قولها إن الحالة الصحية للغنوشي قد تدهورت كثيرًا وقد تم نقله إلى المستشفى العسكري على إثر ذلك.

ومساء السبت، تدهورت حالة الغنوشي الصحية ونُقل إلى عيادة خاصة لتلقي العلاج.

هذا وتداولت بعض الأنباء عن منع سفر راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي المُجمد، وجميع الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين إلى خارج تونس، يأتي ذلك حسبما ذكرت قناة «Extra news».

هذا وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن قرار منع السفر في تونس شمل رؤساء الأندية ورجال الأعمال، وكل الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين.