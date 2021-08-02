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لينك موقع التنظيم والاداره ترقيات 2021

يمكن الوصول إلى لينك موقع التنظيم والاداره ترقيات 2021 بكل سهولة و ذلك من خلال هذا الرابط http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx

خطوات تسجيل ترقيات المعلمين 2021

و يسأل المواطنون عن خطوات تسجيل ترقيات المعلمين 2021 في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، لمجلس الوزراء وذلك على لينك موقع التنظيم والاداره ترقيات 2021 و ذلك في ترقيات المعلمين 2021 من الاكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات حركة ترقيات كبيرة في الجهاز الإداري للدولة مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2021.

كيف يتم تسجيل ترقيات المعلمين 2021

الدخول إلى لينك موقع التنظيم والاداره ترقيات 2021 http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx. اختار المجموعة الوظيفية تحديد الدرجة المالية كتابة تاريخ الحصول على الدرجة المالية نقرأ شروط لينك موقع التنظيم والاداره ترقيات 2021 القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2019 اضغط على بحث وانتظر قليلا للتحميل