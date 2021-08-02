/643372/رئيس-الزمالك-يكشف-سبب-الخلاف-مع-النادي-الأهلي

علق حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على الأحداث التي تشهدها الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية ، والبيانات الصادرة عن القطبين، مشيرا لأسباب الخلاف بين الفارس الأبيض والمارد الأحمر.

وقال حسين لبيب عبر قناة الزمالك: " التزمنا البروتوكلات ولا نقف على الصغائر، لكننا وجهنا تهنئة النادي الأهلي مرتين بشكل محترم ، لكن قوبل هذه التهنئة بالتجاوز والتهكم، ولذلك سحبنا التهنئة".

رئيس الزمالك يكشف سبب الخلاف مع النادي الأهلي

وتابع لبيب: "التزمنا البروتوكلات ولا نقف على الصغائر لأن في تهئنة النادي الأهلي الأولى لنا لم يذكر اسم "الكابتن" لكن لن ننسى هذا التصرف، بيان الزمالك يؤكد أننا نريد نبذ التعصب".

وواصل: " ندافع عن نادي الزمالك بأسلوب محترم ويليق بأسم القلعة البيضاء ولم أرى مسؤول في الزمالك يتحدث عن فوز فريق أخر منافس بضربات جزاء، لأن هذا قبل ما يكون ضرب في الزمالك هو ضرب في اتحاد الكرة، منذ قدوم اللجنة لم يحصل أي مشكلة مع أي اتحاد رياضي".

الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وبريزنتيشن لايڤ للاجتماع

وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء، وذلك من أجل التنسيق بين جميع الأطراف للمرحلة المقبلة.

كما وجه الدعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايڤ، التي تدير قناة النادي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة وأسلوب عمل وإدارة قناة الأهلي.

يأتي هذا في ظل فترة الشحن المتواجدة بين قطبي الكرة المصرية خلال الأيام الماضية.