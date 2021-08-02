مدرب باريس بعد خسارة السوبر: مبروك لليل.. هذه بداية موسم فقط

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كشف بوتشيتشينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مدي حزنة وخيبة الأمل التي يعاني منها، بعد الخسارة أمام فريق ليل بنتيجة هدف دون رد، في لقاء السوبر الفرنسي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات بوتشيتشينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بعد الخسارة أمام ليل في السوبر الفرنسي.

وقال بوتشيتينو في تصريحات عقب المباراة، نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد كان نهائي، لذا النتيجة مخيبة للآمال، إنها خيبة أمل".

وأضاف: "كنا جيدين بشكل عام، كنا أفضل، لكن على الرغم من هيمنتنا في الشوط الثاني، لم نتمكن من الفوز في النهاية".

وأتم بوتشيتينو تصريحاته: "تهانينا لليل، هذه بداية موسم ولدينا أشياء أكبر يجب القيام بها لهذا الموسم".

أبرز أحداث المباراة

أحرز كيجيل انخيلو سيلفا هدف المباراة الوحيد لصالح ليل فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.

وألغى حكم اللقاء هدفا أحرزه ماورو إيكاردى لصالح باريس سان جيرمان بداعى التسلل في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

غيابات باريس سان جيرمان في المباراة

يذكر أن باريس سان جيرمان افتقد للعديد من نجومه في المباراة أبرزهم كيليان مبابي، نيمار جونيور، سيرجيو راموس، ماركو فيراتي، وماركينيوس.

ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الفرنسي، على مر التاريخ، برصيد 10 مرات.

ولم يسبق لفريق ليل التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، حيث احتل الوصافة مرتين.

فرص باريس سان جيرمان

قبل نهاية الشوط الأول، تحديدًا في الدقيقة 45، تمكن كسكا من تسجيل هدف التقدم لـ ليل بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء الباريسيين، لم يتمكن نااس من التصدي لها، لتسكن شباكه، منهية الشوط الأول بتقدم أبطال الدوري الفرنسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو باريس سان جيرمان محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، واستطاعوا هز الشباك عن طريق ماورو إيكاردي في الدقيقة 74، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد جيني فينالدوم أن يعادل النتيجة لباريس سان جيرمان في الدقيقة 91، من متابعة لضربة ركنية نفذها زميله دراكسلر، لكن جارديم حارس مرمى ليل تصدى لتسديدته، ليحافظ على انتصار فريقه، ويُتوج معهم ببطولة كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخهم.

وشارك باريس سان جيرمان بصفته بطلًا لكأس فرنسا، فيما لعب ليل بصفته بطلًا للدوري الفرنسي.