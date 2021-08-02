/643370/الخطيب-يدعو-شركة-الأهلي-للإنتاج-الإعلامي-وبريزنتيشن-لايڤ-للاجتماع

وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء، وذلك من أجل التنسيق بين جميع الأطراف للمرحلة المقبلة.

الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وبريزنتيشن لايڤ للاجتماع

كما وجه الدعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايڤ، التي تدير قناة النادي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة وأسلوب عمل وإدارة قناة الأهلي.

إسلام الشاطر يكشف مفاجأة عن علاقة الخطيب بـ بيان قناة الأهلي

على جانب أخر قال إسلام الشاطر عبر قناة النادي: "في قرار اداري تم اتخاذه اليوم من مجلس إدارة الأهلي بالتنسيق مع إدارة قناة الأهلي، بوضع نقطة نظام، لعدم الرد على أي مهاترات بتحصل، لإن الأهلي عنده إيمان وثقة بكل القنوات الشرعية اللي هترجع حقوق الأهلي".

وأضاف الشاطر: " نسب مشاهدة قناة الأهلي خلال الشهرين اللي فاتوا .. 10 اضعاف ما كانت عليه سابقا، بفضل دعم جمهور الأهلي للقناة".

إسلام الشاطر يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي عقب أزمة بيان «القناة»

وواصل إسلام الشاطر عبر قناة المارد الأحمر: "إدارة قناة الأهلي كلهم من ولاد الأهلي، ومجلس إدارة شركة لايف هو مجلس بروح الفانلة الحمرا زي مجلس إدارة الأهلي، ودايما إيد واحدة".

وتابع: "احنا منكم ومشجعين للأهلي، وبنعرف أمتى نتكلم وأمتى نسكت، ولن نسمح بأي تجاوز في حق الأهلي".

بيان متداول لقناة الأهلي يثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي

الجدير بالذكر أن رواد موقع التواصل الإجتماعي تداولوا صورة قرار إدارة منسوب لشركة لايف ميديا صاحبة حقوق إدارة قناة الأهلي، تعليقا على ماحدث في الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية والتي شهدت على إثرها بيانات من القطبين.

صورة متدوالة لقناة الأهلي تثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي

ولقت الصور تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد أن نص القرار الإداري على العاملين بقناة الأهلي عدم الحديث عن أي أمور تخص الأندية المنافسة والإ سيكون العقاب الفصل من القناة ، وذلك حفاظا على وحدة الوطن ونبذ التعصب بين القطبين، حسبما جاء في القرار المتداول والتي لم يتم إعلانه رسميا حتى الأن.