بكلمات حزينة.. تصريحات لاعب باريس بعد خسارة السوبر الفرنسي أمام ليل

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دافع جوليان دراكسلر، لاعب وسط باريس سان جيرمان، عن فريقه بعد نجاح فريق ليل في التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه، على حساب باريس سان جيرمان، بهدف دون رد.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات جوليان دراكسلر.

وصرح دراكسلر صاحب الـ27 عامًا عبر شبكة "أمازون" عقب اللقاء: "خسرنا المباراة النهائية بهدف، من الصعب تقبل الأمر".

واستدرك اللاعب الألماني: "إلا أننا لم نلعب بشكل سيء، بالطبع لم نلعب المباراة بكامل قوامنا، ولم تكن الأمور مثالية، لكن يمكننا أن نشعر بالفخر".

واختتم دراكسلر تصريحاته: "يتنابنا أيضا الحزن وخيبة الأمل من أجل جماهيرنا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا حتى اللحظة الأخيرة".

غيابات باريس سان جيرمان في المباراة

يذكر أن باريس سان جيرمان افتقد للعديد من نجومه في المباراة أبرزهم كيليان مبابي، نيمار جونيور، سيرجيو راموس، ماركو فيراتي، وماركينيوس.

ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الفرنسي، على مر التاريخ، برصيد 10 مرات.

ولم يسبق لفريق ليل التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، حيث احتل الوصافة مرتين.

أول ظهور لفينالدوم

وكاد جيني فينالدوم أن يعادل النتيجة لباريس سان جيرمان في الدقيقة 91، من متابعة لضربة ركنية نفذها زميله دراكسلر، لكن جارديم حارس مرمى ليل تصدى لتسديدته، ليحافظ على انتصار فريقه، ويُتوج معهم ببطولة كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخهم.

وشارك باريس سان جيرمان بصفته بطلًا لكأس فرنسا، فيما لعب ليل بصفته بطلًا للدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليل:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ثيلو كيرير - بريسنيل كيمبيمبي - عبدو ديالو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - أندير هيريرا - دينا إيبمبي

خط الهجوم:أرنود كاليمويندو - جوليان دراكسلر - ماورو إيكاردي