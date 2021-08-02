/643367/ليل-يدخل-التاريخ-ويتوج-بالسوبر-الفرنسي-على-حساب-باريس-سان-جيرمان

نجح فريق ليل في التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه، على حساب باريس سان جيرمان، بهدف دون رد.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين في السوبر الفرنسي.

أحرز كيجيل انخيلو سيلفا هدف المباراة الوحيد لصالح ليل فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.

وألغى حكم اللقاء هدفا أحرزه ماورو إيكاردى لصالح باريس سان جيرمان بداعى التسلل في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

غياباتب اريس سان جيرمان في المباراة

يذكر أن باريس سان جيرمان افتقد للعديد من نجومه في المباراة أبرزهم كيليان مبابي، نيمار جونيور، سيرجيو راموس، ماركو فيراتي، وماركينيوس.

ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الفرنسي، على مر التاريخ، برصيد 10 مرات.

ولم يسبق لفريق ليل التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، حيث احتل الوصافة مرتين.

أحداث المباراة

في الدقيقة 28، أطلق جوليان دراكسلر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن جارديم حارس ليل، تصدى للتسديدة القوية، محولًا إياها لضربة ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول، تحديدًا في الدقيقة 45، تمكن كسكا من تسجيل هدف التقدم لـ ليل بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء الباريسيين، لم يتمكن نااس من التصدي لها، لتسكن شباكه، منهية الشوط الأول بتقدم أبطال الدوري الفرنسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو باريس سان جيرمان محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، واستطاعوا هز الشباك عن طريق ماورو إيكاردي في الدقيقة 74، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد جيني فينالدوم أن يعادل النتيجة لباريس سان جيرمان في الدقيقة 91، من متابعة لضربة ركنية نفذها زميله دراكسلر، لكن جارديم حارس مرمى ليل تصدى لتسديدته، ليحافظ على انتصار فريقه، ويُتوج معهم ببطولة كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخهم.

وشارك باريس سان جيرمان بصفته بطلًا لكأس فرنسا، فيما لعب ليل بصفته بطلًا للدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليل:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ثيلو كيرير - بريسنيل كيمبيمبي - عبدو ديالو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - أندير هيريرا - دينا إيبمبي

خط الهجوم:أرنود كاليمويندو - جوليان دراكسلر - ماورو إيكاردي